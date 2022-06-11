Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun medya ekibinin teçhizatına Avrupalılar el koydu

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Muhammed Mehdi Rahimi konu ile ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Venezuela'nın Tahran Büyükelçisi ile yaptığım görüşmede, Venezuela medya ekibinin Avrupa üzerinden Tahran'a gelirken, Avrupalı bir ülkenin başkentinde aktarma yaptığı sırada bu ülke yetkililerinin teçhizatı Venezuela'nın yaptırım altında olduğu bahanesiyle alıkonulduğun söyledi. İfade özgürlüğü ve bilgilerin serbest dolaşımı gibi sloganlar, Batılıların en gülünç şakalarından biridir'' ifadesini kullandı.

Türkiye'ye iki günlük ziyaretin ardından üst düzey bir heyetin başında İran'a gelen Maduro, Kasım 2016'da da İran'ı ziyaret etmişti.

Maduro bu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. İki ülke üst düzey heyetlerinin de karşılıklı görüşmeleri yapılacak.

Maduro dün akşam Hispan TV'ye verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Reisi ile iki ülkenin önümüzde 20 yıllık işbirliği yol haritası üzerinde görüşeceklerini ifade etmişti.

İran Petrol Bakanı Cevad Oci ise ticari anlaşmaların uygulanması konusun takip etmek üzere 3 Mayıs günü Karakas'a gitmişti.

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