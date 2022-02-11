Cumhurbaşkanı Reyisi: Ne doğu ne batı sloganına bağlıyız

Cumhurbaşkanı Reyisi, Tahran’da devrim yürüyüşü sonrası kılınan Cuma Namazı hutbeleri öncesi yaptığı konuşmada, ‘’ Bizim ekonomik gelişme için umudumuz İran halkınadır ve Viyana ya da New York’a hiçbir zaman umut bağlamadık.’’ Dedi.

Devrimin zaferi ile İslam ve Cumhuriyet adına bir medeniyetin temellerinin atıldığını ifade eden Ayetullah Reyisi, bu medeniyetin dünya kutuplarını oluşturan medeniyetler karşısında yeni bir medeniyet olduğunu söyledi.

İslam Devrimi sloganlarının insanların hem fıtratları ile ilgili olduğu gibi dünyaya hitap eden sloganlar olduğunu ifade eden Ayetullah Reyisi, İslam Devriminin hürriyet, ahlak, akılcılık, bağımsızlık, milli izzet, kardeşlik, sulta ve zulme karşı gelmeyi haykırdığını söyledi.

Devrim zamanındaki sloganların eskimemesi gerektiğini ifade eden Reyisi, İran Devriminin dünya çapında bir çok taraftarı olduğunu ve bunun sebebinin devrimin sloganlarının fıtri ve kapsayıcı olmasından kaynaklı olduğunu söyledi.

Geleceğin çok aydınlık olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, İran komşularında İslami uyanışla ilgili görünenlerin ilahi bir müjde olduğunu söyledi.

Devrimin başından beri düşmanın çabasının İslam Cumhuriyetinin tespitini önlemeye yönelik olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, düşmanın buna başaramadığını ve bundan sonra da başaramayacağını söyledi.

İran’ın siyasi bağımsızlık yönünde uzun bir yol aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, İran’ın bölgede ilk sözü söylediğini, bağımsız şekilde uluslararası camiada kendi sözünü ve görüşünü dile getirdiğini ve ayakları üstünde durduğunu söyledi.

Ayetullah Reyisi, ekonomik bağımsızlık için tüm kapasitelerin hazır olduğunu yabancılarda umut beklemenin bugüne kadar bazı sorunlar yarattığını belirterek, direniş ekonomisi çerçevesinde büyük adımlar atacaklarını söyledi.

13. hükümetin dış politikasının dengeli olduğunu ifade eden Reyisi, ‘’ Bizim dış politikaya bakışımız dengeli bir politikadır. Batıya bakış ülkeyi dengesizleştirmişti, bizim tüm ülkelere ve özellikle komşularımızın kapasitelerine bakmalıyız fakat umudumuz yüce Allah’a ve İran halkınadır. Umudumuz İran’ın kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısınadır ve hiçbir zaman Viyana ve New York’a umudumuz yoktur.’’ dedi.

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2012