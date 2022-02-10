Cumhuurbaşkanı Reyisi: Başta komşularımız olmak üzere dünya ülkeleriyle ilişkilerimize yürekten inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Reyisi, İran Devrimi'nin 43'üncü yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte İran’da mukim büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcilerini kabul etti.

Devrimin 43. yıldönümünün kutlandığını belirten Cumhurbaşkanı Reyisi, Devrimin halkın derin şekilde İslam’ın ilk eve değerlerine bağlılığında, hürriyet ve adalet istemi ile zekice rehberliği sayesinde zafere ulaştığını belirtti.

İmam Humeyni’nin İslam Cumhuriyeti diğer bir değişle Dini Demokrasi’yi yeni bir kimlik olarak yarattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, İran’ın stratejik düşüncesinin kökenlerinde İmam Humeyni’nin mektebi ve gerçek İslam’ın olduğunu söyledi.

İran’ın son 40 yılda geniş ambargolara rağmen kendi yerel bilimine dayanarakbilim ve teknolojide, nükleer bilim, kök hücre, Nano, Uzay ve bunun gibi bir çok bilim dalında büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, İran’ın bu konulardaki tecrübelerini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Bir çok sultacı gücün İran’ın yolunu kapatmaya çalıştığını ifade eden Reyisi, İran’ın kendi imkanları ve tarihine, medeniyetine, kültürüne dayanarak bölge ve dünya politikasında inkar edilemez bir gerçek olduğunu, komşuları ve diğer uluslararası ortakları için yaslanabilir bir dost olduğunu söyledi.

Reyisi, hükümetin dış politikasının anayasada yer alan ilke ve değerler ile Devrim Lideri Ayetullah Hamenei’nin rehberliğine dayandığını belirterek, İran’ın dış politikada komşularla ilişkileri güçlendirmek ve güven oluşturmayı hedeflediğini Belirtti.

Cumhurbaşkanı Reyisi, "Kalıcı güvenliği sağlamak, daha güvenli ve gelişmiş bir bölge oluşturmak yalnızca iş birliği, katılım ve barış ile mümkündür. Başta komşularımız olmak üzere dünya ülkeleriyle ilişkilerimiz ve yaklaşımımız taktik değil, stratejik bir meseledir ve biz buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Ayetullah Reyisi komşular ve Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi ve dış ilişkilerde ekonomiye öncelik verilerek ekonomik diplomasinin etkinleştirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Dengeli, dinamik ve akıllı bir dış politika nedeniyle Afrika, Latin Amerika ve Avrupa gibi diğer coğrafi bölgelerle karşılıklı kapasitelerden yararlanmak için ilişkileri derinleştirmeye ve iş birliğini artırmaya da özel önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Viyana müzakerelerine değinen Cumhurbaşkanı Reyisi, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine rağmen İran'ın diplomasiyi sürdürdüğünü vurguladı.

Nükleer anlaşmanın uygulanamaz hale gelmesinin temel nedeninin ABD'nin anlaşmadaki yükümlülüklerine uymamasından kaynaklandığını vurgulayan Ayetullah Reyisi, "Mevcut ABD yönetiminin politikası şimdiye kadar önceki ABD yönetiminin performansından çok farklı olmadı. Diplomasi, yalnızca tüm taraflar ona uyduğu zaman işler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reyisi, "Daha önce nükleer faaliyetlerimizin barışçıl olduğunu ilan etmiştik ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da bunu defalarca teyit etti. Bu konudaki siyaset felsefemiz ve temel değerlerimiz Devrim Rehberi'nin nükleer silahlara karşı fetvasına dayanmaktadır. " ifadesini kullandı.

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2012