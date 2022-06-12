Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi: Bilgi Tabanlı Ürünlerin Bölge ve Bölge Dışındaki Ülkelere İhraç Edilmesi İçin Gerekli Adımları Atın

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi bugün devlet toplantısında yaptığı konuşmada ülke genelinde bilgi tabanlı çalışmalardaki gelişmeleri ve mevcut potansiyellere ve öte yandan İslam İnkılabı Lideri’nin bu alanın önemine yaptığı vurguya değinerek “Geçtiğimiz son aylarda İran’ı ziyaret eden tüm Cumhurbaşkanları bilgi tabanlı alanda ülkemizin iktidarı, konumu ve gücünü ve İranlı gençlerin başarılarını övdü.” ifadelerini kullandı.
Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi konuşmasının devamında ilgili yetkililere “Dost bölge içi ve bölge dışındaki ülkelerin Liderlerinin taleplerini göz önünde bulundurarak ülkemizin bilgi tabanlı ürünlerini söz konusu ülkelere ihraç etmek için gerekli adımların atılmasını ciddi bir şekilde takip edin.” vurgulamasında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasının devamında İran ve dost ülkelerle varılan anlaşmalara değinerek söz konusu anlaşmaların geçtiğimiz bir yılda diplomasideki yaklaşımın değişmesinin sonucu olduğunu belirterek “İran İslam Cumhuriyeti tüm senetler ve anlaşmaların uygulanması doğrultusunda ciddi bir şekilde çaba gösterecektir.” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasının sonunda İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’n içinde bulunduğumuz yıl için seçtiği slogana değinerek ilgili organlardan bu doğrultuda üretim birimleri başta olmak üzere tüm konulardaki sorunları gidermenin üzerine odaklanmalarını istedi.
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Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ülkenin bilgi tabanlı ürünler alanındaki başarılarına değinerek bölge ve bölge dışındaki ülkelerin İran’ın bilgi tabanlı ürünleri konusundaki taleplerinin giderilmesi için gerekli adımların atılması yönünde talimat verdi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi bugün devlet toplantısında yaptığı konuşmada ülke genelinde bilgi tabanlı çalışmalardaki gelişmeleri ve mevcut potansiyellere ve öte yandan İslam İnkılabı Lideri’nin bu alanın önemine yaptığı vurguya değinerek “Geçtiğimiz son aylarda İran’ı ziyaret eden tüm Cumhurbaşkanları bilgi tabanlı alanda ülkemizin iktidarı, konumu ve gücünü ve İranlı gençlerin başarılarını övdü.” ifadelerini kullandı.
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