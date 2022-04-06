Geçtiğimiz Yılda İsfahan’daki Bilgi Tabanlı Şirketlerin İhracatı 54 Milyon Dolar’a Ulaştı

İsfahan Bilim ve Araştırma sitesi Başkanı Cafer Kayseri Çarşamba günü İRNA muhabirine verdiği röportajda “İsfahan bilim ve araştırma sitesinde bulunan bilgi tabanlı ve teknoloji eksenli şirketlerin ürettiği ürünlerin ihracatı İsfahan eyaleti ihracatının yüzde 3’üne oluşturmaktadır.” dedi.



İsfahan Bilim ve Araştırma sitesinde yaklaşık 612 bilgi tabanlı ve teknoloji eksenli şirket faaliyet ediyor.



Cafer Kayseri açıklamasının devamında İsfahan Bilim ve Araştırma sitesinde bulunan bilgi tabanlı ve teknoloji eksenli şirketlerin ürünlerinin ihracatının 3 yıl içinde 10 kat olduğunu belirterek “İsfahan’daki bilgi tabanlı şirketlerin ihracatındaki mevcut atılım, destek programları ve uygun saha araştırmaları sayesinde önümüzdeki yıllarda da devam edebilir.” dedi.



İsfahan Bilim ve Araştırma Sitesi Başkanı İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’n bu yılı “Bilgi Tabanlı ve İstihdam Yaratıcı Üretim Yılı” olarak adlandırmasına değinerek “Söz konusu sloganın gerçekleşmesi için büyük şirketlerin bilim ve teknoloji siteleri ve aynı zamanda aktif bilgi tabanlı şirketlerin potansiyellerinden daha fazla yararlanması gerekir. Böylece bilgi tabanlı şirketlerin ülkenin genel ekonomisindeki rolü güçlenecektir.” ifadelerine yer verdi.



İran İslam Cumhuriyeti Lideri Ayetullah Ali Hamanei Nevruz konuşmasında 1401 hicrî-şemsî yılını “Bilgi Tabanlı ve İstihdam Yaratıcı Üretim Yılı” olarak adlandırdı. Bu doğrultuda ülke genelinde farklı alanlarda görev yapan yetkililer İran İslam İnkılabı’nın konuşmasından kısa bir süre sonra bilgi tabanlı üretimin gerçekleşmesi için önemli adımlar atmaya başladı.



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