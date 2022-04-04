İran’ın İlaç Alanındaki İthalatının 1 Milyar Dolar’dan Daha Az Olmasını Sağlıyoruz

İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Yardımcısı Biyoteknolojik kalkınma Bölümü Başkanı Mustafa Kanii Pazartesi günü gıda ve ilaç sanayisinde teknoloji güncelleştirmesi anlaşmasının imza töreninde İran İslam İnkılabının 1401 hicrî-şemsî yılı için belirlediği “Bilgi Tabanlı ve İstihdam Yaratıcı Üretim Yılı” sloganına değinerek “Bu fırsattan yararlanarak ülke genelinde önemli birkaç programı uygulamaya geçirmemiz gerekiyor.” dedi.



Mustafa Kanii açıklamasının devamında teknoloji ve bilimin sistematik olarak üretim başta olmak üzere ekonomi sahasında kullanılmasının ülkenin ekonomisi için son derece faydalı olduğunu ve bu doğrultuda birçok ilerleme kaydedildiğini belirterek “Bu yılın sloganı Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji ekibi olarak ekonomik hedefler doğrultusundaki işbirliğimizin artmasına ve yetkililerimizin ekonominin bilgi tabanlı olmasının halkımızın geçiminde ciddi bir olumlu etki bırakacağını hissetmesine yardımcı olacaktır. Dolayısıyla söz konusu anlaşmada belirlenen maddeler, diğer bölümlerle işbirliği sonucunda yılın sonuna kadar somut bir sonuca ulaşmamızı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.



İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı yetkililerinden Kanii “Konularımızdan biri de ilaç ve ilaç için gerekli ilk madde ithalatıyla ilgilidir. Biz yaklaşık 2 milyar Dolar ilaç alanında ithalat yapmaktayız dolayısıyla bugün imzalanan anlaşmanın sonucunda kısa bir süre içinde söz konusu ithalat hacminin 1 milyar Dolar’a inmesini planlıyoruz.” dedi.



Mustafa Kanii ilaç alanındaki ithalatın azalması doğrultusunda şimdiye kadar 1.8 milyar Dolarlık bir azalmaya ulaşmayı başardıklarını belirterek ilaç sektöründe ithalatın yine 1 milyar Dolar azalması için gerekli planlamaları yaptıklarını bildirdi.



Kanii açıklamasının sonunda birçok ülkenin de İran’ın onların teknolojik ihtiyaçlarını gidermesi konusunda beklenti sahibi olduklarını belirterek “Dolayısıyla bizim planlarımızdaki başlıklardan biri de kabiliyetlerimizi ihracat alanında kullanmaktır.” dedi.



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