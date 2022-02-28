Yabancı ülkelerde 4 yeni İran bilgi tabanlı ihracat üssü kurulacak

İRNA'ya konuşan Şaverdi, 'İnovasyon ve Refah Fonu, bilgi tabanlı şirketlerin uluslararası pazarlara girmesine yardımcı olmak için 2021'de yabancı ülkelerde kalıcı sergiler veya üsler kurdu. Örneğin Irak'ta 20 ve Ermenistan'da 6 bilgi tabanlı şirket kuruldu. Bu yıl Türkiye'de 15 firma kurulmuş ve bu ülkede ihracat ve üretim hattı açmayı başarmıştır' diye belirtti.

Şaverdi, "Ayrıca Afganistan'da 23 şirket, Kenya'da 10 şirket ve Yenilikçilik ve Refah Fonu desteğiyle Çin'de 12 şirket kuruldu. Kırgızistan, Bosna Hersek, BAE ve Umman'da, İran'da kalıcı üsler kuracak şirketlerin kayıtları da tamamlanıyor, böylece bu şirketler bu ihracat pazarlarına girmek için İnovasyon Fonu brokerlerinin hizmetlerinden yararlanabiliyor' değerlendirmesinde bulundu.

Bu fuarlarda altyapı ve hazırlıkların sağlandığını ve katılacak firmaların kurulması ve sonuçlandırılmasının yakın zamanda yapılacağını vurgulayan Güçlendirme İnovasyon ve Refah Fonu Başkanı Şaverdi, ihracat yapan ülkelerde toplam 16 kalıcı üs (sergi) olduğunu söyledi.

Şaverdi, '300 ila 400 arasında bilgi tabanlı şirket ihracat kabiliyetine sahip ve farklı teknoloji alanlarında farklı ülkelere giriş yaptı. Tıbbi ekipman, tarım ve ileri makineler, tıp ve biyoteknoloji ve nanoteknoloji, ihracat şirketlerinin faaliyet gösterdiği alanlardır' diye ekledi.

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