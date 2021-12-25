İran'da hücre tedavisinin ilk ürünü üretildi

Bu başarıyı elde eden bilgi tabanlı şirketi genel müdürü Muhammed Hüseyin Zeyreksaz, 'Sedef hastalığı veya vitiligo, cilt pigmentasyonundan (melanositler) sorumlu hücrelerin yok edildiği bir durumdur. Sonuç olarak, cildin bazı kısımları rengini kaybeder ve üzerinde lekelere neden olur' dedi.

Vitiligodan etkilenen cilt bölgeleri ve yüzey alanının miktarının kişiden kişiye değiştiğini ifade eden Zeyreksaz, 'Araştırmalar, vitiligonun sosyal ilişkileri sınırladığını ve hastanın özgüvenini azalttığını gösteriyor. Hastalık için yaygın tedaviler arasında topikal merhemler, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, fototerapi ve lazerler yer alıyor' diye belirtti.

Bu yöntemlerin maliyetinin yüksek olması ve hastanın vücuduna gerektiği gibi yanıt vermemesi, tedavi süresinin uzun olması ve ayrıca lekelerin geri dönüşlü olmasının bilim adamlarının bu hastalığı tedavi etmek için yeni bir tedavi yöntemi aramasına neden olduğunu kaydeden Zeyreksaz, 'Hücre tedavisi, modern tıbbın da yardımıyla bu hastaların tedavisi için yeni umutlar yaratan bir yöntemdir. Çalışma sırasında diğer tedavilere yanıt vermeyen 300 hasta ilaçla tedavi edildi ve %65'lik bir iyileşme sağlandı' diye ekledi.

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