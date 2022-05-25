İranlı teknoloji uzmanları, gümüş nanokablo üretmeyi başardı

Bu ürün, elektronik ekipmanlarda ve optoelektronik cihazlarda kullanılan bir nano-bileşik sınıfıdır.

Bu gümüş nanoteller yaklaşık 60 nanometre kalınlığında ve yaklaşık 10 mikron uzunluğundadır. Bu ürün, etanol ve izopropanol içinde 5, 10, 20, 30 ve 50 mg/ml konsantrasyonlarda çözeltiler halinde hazırlanır.

Üretilen nanoteller güneş pilleri, dokunmatik ekranlar, sensörler, LED'ler ve lazer diyotlar gibi alanlarda kullanılabilir. Bu araçların yapımını optimize etmek çok önemlidir.

Bu cihazları geliştirmenin bir yolu gümüş nanotelleri (AgNW'ler) kullanmaktır. Aslında tek boyutlu nanomalzemeler olan bu nanoteller, nano özellikleriyle birlikte gümüşün mükemmel elektriksel iletkenliğine ve termal iletkenliğine sahiptir.

Yüksek esneklik, yüksek bükülme, mükemmel elektriksel iletkenlik ve şeffaflık, gümüş nanotellerin en önemli özellikleridir.

Danesh Danabonyan Ronash Technology Company, ileri malzeme ve nanomalzemeler, nanoteknolojiye dayalı ürün geliştirme, biyoteknolojiye dayalı ürünlerin üretimi ve geliştirilmesi, alkol bazlı gümüş nanotel süspansiyonu, manyetik söğüt, nem giderici hidrojel ve grafen oksit kolloid alanlarında faaliyet göstermektedir.

Şu anda, bu şirketin ticarileştirilmiş tüm ürünleri, uzmanlaşmış AMINBIC markasıyla piyasaya sunulmaktadır. Ayrıca bu İranlı bilgi tabanlı şirket, yerel güç ve bilgiyi kullanarak nükleik asit ekstraksiyonu için manyetik kitler tasarlamayı ve üretmeyi başardı.

Şirketin birçok önde gelen araştırma üniversitesi, ulusal laboratuvar ve yenilikçi şirket ile yakın bağlantıları vardır.

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