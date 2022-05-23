Donanma Komutanı: Ağır muharebe kruvazörü üretimi gündemimizde

Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Amiral İrani, deniz alanında sınırlı bi bölgede görev yapma gücünden öteye gittiklerini ifade ederek, ''Dünyadaki serbest sularda ulaşamayacağımız nokta yoktur. İstediğimiz herhangi bir noktada varlık göstermemiz, stratejik derinliğimizin çarpıcı şekilde arttığı anlamında. Devrim Lideri'nin de belirttiği gibi Deniz Kuvvetleri, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin savunma cephesinin öncüsüdür'' değerlendirmesinde bulundu.

Ordu Donanması'nın Mukran kıyılarındaki eylemlerine dikkati çeken Amiral İrani, ''Donanma, Mukran kıyılarının gelişmesinin sebebidir ve bu bölgeye yerleşerek, büyük işler başardık'' diyebelirtti.

Donanma'nın var gücüyle verilen görevleri yerine getirdiğini kaydeden Amiral İrani, ''Donanma istenen takdirde görev ve rol üstlenmeye hazır. Filomuz açık sularda varlık göstererek deniz ulaşım yollarının güvenliğini sağlayabilir. Bu da İran Ordusu'nun gücünün göstergesidir'' diye açıkladı.

Mukran kıyılarının gelişmesi ve deniz kültür ortamının oluşturulmasının Donanma'nın diğer misyonları arasında yer aldığına değien Amiral İrani, ''Bu eğitimiler günümüzde yurt içinde yapılmakta ve tüm teçhizatlarla ekipmanlarımız ülke içinde inşa edilmektedir. Ayrıca bilgi tabanlı şirketlerin kapasitesinin kullanılması için çalışıyoruz ve ağır muharebe kurvazörünün üretimi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık'' diye ekledi.

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