Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’nun İranlı MAPNA Sanayi Şirketini Ziyaretinin Görüntüleri

Tahran, İRNA- Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Tahran ziyaretinin devamında MAPNA sanayi şirketini ziyaret etti.
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