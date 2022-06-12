12 Haz 2022 21:59
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News Code: 84786373
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Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’nun İranlı MAPNA Sanayi Şirketini Ziyaretinin Görüntüleri

Tahran, İRNA- Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Tahran ziyaretinin devamında MAPNA sanayi şirketini ziyaret etti. 



 

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