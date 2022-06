TRACECA Üyesi Ülkeleri Arasında Transit Hacmi Artacak ve Vizeler Kolaylaştırılacak

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi TRACECA olarak adlandırılan Avrupa, Kafkasya ve Asya Devletler Arası Komisyonu Genel Sekreteri Asıf Bayef ile görüştü.



Kasımi söz konusu görüşmede Asıf Bayef’ten İran ziyaretinden dolayı teşekkür ederek “TRACECA sözleşmesine üye olan ülkelerin her biri kendine özgün özellikler ve jeopolitiğe sahip ve her birinin özel bir potansiyeli var. Deniz ve kara taşımacılığı dahil bu roller bir araya geldiğinde birlikte bölgesel taşımacılık meselesini kolaylaştırabilir.” ifadelerini kullandı.



İran Yol ve Şehircilik Bakanı açıklamasının devamında “İran islam Cumhuriyeti TRACECA’nın bir üyesi olarak İran kuzey-güney koridoru, doğu-batı koridoru ve aynı zamanda Mazenderan ile doğu sularındaki denizcilik bölümünde özgün özelliklere sahiptir.” dedi.



Rüstem Kasımi açıklamasını şöyle sürdürdü:



“TRACECA’nın bölgesel ülkeler ile gerekli işbirliği yapma isteği İran’da var. İran’ın ister deniz ister kara taşımacılığında işbirliği yapması için hiçbir kısıtlaması söz konusu değil. İran ve Türkiye arasında vize olmadığı gibi transit işbirliğinde bu sözleşmeye üye olan diğer ülkelerle de vize meselesinin kolaylaştırılması için olanaklar var.”



İran Yol ve Şehircilik Bakanı Kasımi bölgesel işbirliği konusunda İran’ın her daim ön sırada yer aldığını belirterek “İran İslam Cumhuriyeti bazı bölge ülkeleriyle transit meselesinden performansında artış gösterdi.” dedi.



Kasımi TRACECA Genel Sekreteri Asıf Bayef’e hitaben gündeme gelen bazı önerilere ön onay vererek “Geçiş yapmak için İran’ın transit yolu iyi ve güvenli bir yoldur. Ayrıca transit tarifelerin adil olması için dengenin sağlanması konusunda da hemfikiriz.” şeklinde konuştu.



TRASECCA Genel Sekreteri Asıf Bayef de söz konusu görüşmede “İran üzerinden doğu-Batı koridorunda transit yolu şu Kazakistan’ın vurguladığı yol ve biz İran’ın transit potansiyellerinden daha fazla yararlanmak için çabalıyoruz. Bu husustan Kazakistan şirketleriyle söz konusu transit yolunda taşımacılık yapmaları konusunda gerekli görüşmeler yapıldı.” ifadelerini kullandı.



Bayef açıklamalarının devamında taşıma araçlarının şoförlerinin vize meselesinin kolaylaştırılmasını vurgulayarak “İran İslam Cumhuriyeti’nin desteği ile iki ülke arasındaki sözleşmelerin tespit edilmesini umuyoruz. Böylece İran’daki taşıma potansiyellerinden olması gerektiği gibi faydalanabileceğiz.” dedi.







