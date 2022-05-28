İranlı ve Ummanlı Kamyonetler 1 Haziran’dan İtibaren Türkmenistan Sınırından Geçiş Yapacak / Aşkabat Anlaşması Tekrar Hayata Geçiliyor

İran Karayolları Ulaştırma ve Bakım Kurumu’na bağlı Gümrük ve Transit Ofisi Genel Müdürü Cevad Hidayeti İran heyetinin son Umman ziyaretinde bu ülkeyle yapılan anlaşmaya dair açıklamada bulundu.



Hidayeti “Umman’ın da kuzey-güney koridorunun üyesi olmasından ötürü söz konusu koridorun aktif olması doğrultusunda yapılan anlaşmalar Umman’ın CIS ülkeleri ve Rusya’ya bağlanması İran üzerinden yapılması temelinde imzalanmıştı.” dedi.



İranlı yetkili açıklamasının devamında Umman’ın bölgedeki coğrafi konumundan dolayı geçtiğimiz onyılda büyük çapta limanlar sahasında yatırım yaptığını hatırlatarak bu ülkenin doğu Asya ve Batı Asya ülkelerinin transiti kolaylaştırabileceğini belirtti.



Gümrük ve Transit Ofisi Genel Müdürü açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



“Umman transit yolunun İran’ın Çabahar limanı üzerinde yapılması vurgulanmıştı. Ülkemizin Umman’a en yakın limanı Çabahar limanıdır. ‌Bu limanın gelişmesine vurgu yapıyoruz ve Çabahar üzerinde doğu eksenini geliştirip Afganistan ve CIS ülkelerine transiti kolaylaştırmyı takip ediyoruz.”



Hidayeti Ummanlı yetkililerle limanlar alanında çok iyi anlaşmaların yapıldığını belirterek İran’ın yakın bir zamanda Umman ile düzenli konteyner ve gemi hatları projesini hayata geçireceğini belirterek iki ülke tacirleri dışında başka ülkelerin de söz konusu aktarım hatlarından yararlanabileceğini söyledi.



Gümrük ve Transit Ofisi Genel Müdürü Hidayeti açıklamasının devamında “Yakın bir zamanda İran, Umman, Türkmenistan ve Özbekistan başta olmak üzere Aşkabat anlaşmasına üye ülkelerin katılımıyla bir oturum düzenlenecektir. Söz konusu ülkeler TIR anlaşmasına da üye olduğundan ötürü İranlı ve Ummanlı komyonetlerin de bu ülkelerin topraklarından geçiş yapması imkanı var ve söz konusu oturumda bütün bu konular ele alınacaktır.” dedi.



İran Karayolları Ulaştırma ve Bakım Kurumu’na bağlı Gümrük ve Transit Ofisi Genel Müdürü Cevad Hidayeti açıklamasının sonunda İran’ın ABD’nin tek taraflı yaptırımları altında olduğunu hatırlattı ve Umman’ın bu meseleye dair bir sorun yaşamayacağından ötürü endişe duymadığını belirtti. Hidayeti “Yaptırımların İran’ın diğer ülkelerle ilişkileri ve işbirliğini ciddi bir düzeyde engellemeyi hedeflediği doğrudur. Bir çok alan da yaptırımların sonucunda ortaya çıkan engellerden etkileniyor ancak Çabahar limanı yaptırımlardan muaftır. Yapılan anlaşmalar da Umman’ın Çabahar limanında bulunması temelinde yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.



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