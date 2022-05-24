Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran ve Türkiye'nin bölgesel işbirliğini güçlendirmesini istedi

Tahran'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısı sırasında Kaymakçı ile bir araya gelen Seferi, Türk mevkidaşı ile ikili ilişkilerle bölgesel işbirliğini ele aldı.

Seferi bu görüşmede İran ve Türkiye'nin 2021 yılındaki ticari ilişkilerinin bir önceki yıla göre büyük artış kaydettiğini kaydederek, ikili ve bölgesel işbirliğinin artırılmasının önemine değimdi.

İran'la Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vurgu yapan Seferi, Türkiye ile bankacılık, ticaret, taşımacılık, transit, enerji, sağlık ve yeni ve bilgi tabanlı teknolojiler alanındaki işbirliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı da bu görüşmede yaptığı açıklamada iki ülke ilişkilerinin çeşitli alanlardaki önemine değinerek, İran'la Ekonomik İşbirliği Teşkialtı dahil olmak üzere bölgesel kurumlar çerçevesinde işbirliğini yükseltmeye hazır olduklarını söyledi.

Bu görüşmede taraflar ayrıca iklim değişikliği ile kuraklık konularına dikkati çekerek, bölge ülkelerinin çevrenin korunması ve ortak su kaynaklarının yönetimi konusunda bölge ülkelerinn işbirliği yapması gerektiğini dile getirdi.

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