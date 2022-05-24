Türkiye, Rusya, Senegal, Çin ve Kazakistan'la kardeş şehir protokolleri imzalanacak

İRNA'ya konuşan Şaban, bu yıl ayrıca ekonomi alanında Bender Abbas Sanayi, Maden ve Tarım Odası ile Senegal ve Çin odaları arasında bir anlaşma ile birlikte kentsel ilişkiler alanında Keng Limanı ile Senegal'in Gore Adası arasında bir protokol imzalanacağını fşade etti.

Bu mutabakatların ticaretin kolaylaştırılmasına, özel fuarların düzenlenmesine, kültür haftaları ve etkinliklerinin yapılmasına zemin hazırlayacağına değinen Şaban, ''Çalıştaylar ve kentsel hizmetler açısından da programlar gerçekleşecek'' diye belirtti.

Şabani, ''Fars Körfezine kıyıdaş ülke öğrencileri arasında satranç turnuvası, Hint Okyanusu Birliği üyesi ülkeler arasında sanal toplantı ve EİT üyesi ülkeler arasında kıyı ve kıyı dışı stillerde spor festivallerinin düzenlenmesi gündemde. Temsilciliğimizn Konsolosluk bölümü 8200 senet onaylayarak 2020 yılına kıyasla bu açıdan 4 kat daha fazla senet imzaladı'' diye ekledi.

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