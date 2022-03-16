16 Mar 2022 19:41
Journalist ID: 2391
News Code: 84688064
0 Persons
T T

Ekler

İran-Azerbaycan Cumhuriyeti 2. ortak konsolosluk toplantısı yapıldı

İran-Azerbaycan Cumhuriyeti 2. ortak konsolosluk toplantısı yapıldı

Tahran, İRNA- İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ikinci ortak konsolosluk toplantısı, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Direktörleri başkanlığında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.

İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ikinci ortak konsolosluk toplantısı, iki ülkenin Dışişleri Bakanlıklarının Konsolosluk Direktörlerinin başkanlığında ve İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda iki komşu ülke arasındaki vatandaşların gidiş gelişi, mahkumlar, bilim ve eğitim, sınırlar, vizeler, transit, gümrük, uyuşturucu ile mücadele ve yargı dahil olmak üzere çok çeşitli sayıda konsolosluk meseleleri ele alındı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha