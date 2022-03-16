İran-Azerbaycan Cumhuriyeti 2. ortak konsolosluk toplantısı yapıldı

İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ikinci ortak konsolosluk toplantısı, iki ülkenin Dışişleri Bakanlıklarının Konsolosluk Direktörlerinin başkanlığında ve İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda iki komşu ülke arasındaki vatandaşların gidiş gelişi, mahkumlar, bilim ve eğitim, sınırlar, vizeler, transit, gümrük, uyuşturucu ile mücadele ve yargı dahil olmak üzere çok çeşitli sayıda konsolosluk meseleleri ele alındı.

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