Türkmenistan, uluslararası tırların İran'dan Özbekistan'a transit geçişine izin verecek

Türkmenistan'ın 1 Haziran itibarıyla Sarahs-Farap-Sarahs güzergahında uluslararası tır geçişini kabul edeceği bildirildi.

Türkmenistan, uluslararası taşımacılık potansiyelinden tam olarak yararlanmak, uluslararası taşımacılıkta yük trafiği hacmini artırmak için Sarahs-Farap-Sarahs güzergahı üzerinden transit geçişlere izin verecek

Rezevi Horasan Karayolları Taşımacılık ve Transit Müdürlüğü Başkanı Murtaza Mücerredi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkmenstan devletinin 1 Haziran'dan itibaren yabancı tırların Rezevi Horasan'daki Sarahs sınır kapısından bu ülkeye girebileceğini bildirdiğini duyurdu.

Bu adımın Kuzey-Güney koridoru üzerinde ticaretin kolaylaştırılması amacıyla atıldığına dikkati çeke Mücerredi, ''Bu tarihten itibaren tüm uluslararası tırcılar Sarahs üzerinden Türkmenistan'a geçiş yapabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

Bu tırların Türkmenistan'a geçiş yaptıktan sınra Faryab sınırı üzerinden Özbekistan'a geçiş yapabileceğine dikkati çeken Mücrredi, ''Ardından tırlar diğer Orta Asya ülkelerine gidebilir ve bu rotadan da yüklerini boşalttıktan sonra tekrar ülkelerine dönebilirler'' diye belirtti.

Bu geçiş türünün sadee transit türünü içerdiğinin altını çizen Mücerredi, ''Bu kolaylık sadece transit yükleri kapsıyor ve ihracat tırları bu imkandan yararlanamaz'' diye ekledi.

Sarahs Sınır Kapısı, İran-Türkmenistan sınırnda ve Horasan ilnin merkezi Meşhed kentine 185 kilometre mesafede bulunmaktadır.

Rezevi Hrasan ili kuzeyden 531 kilometre uzunluğunda Türkmenistan'la sınır paylaşıyor ve bu sınırın çevresindeki şehirler Kuçan, Deregez, Kelat, Sarahs ve Salihabad şehirlerdir.

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