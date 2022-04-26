Ulaştırma Bakanı: Üke iletişimi için destekleyici kapasiteleri devreye sokacağız

Ulaştırma Bakanı İsa Zarepur, Üke iletişimi için destekleyici kapasiteleri devreye sokacaklarını belirterek, ''Yetkili kurumların işbirliği ile internet kapasitesini yüzde 50 artırdık. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle kesintiler yaşanıyor ancak gerekli kapasiteler devrede olduğundan dolayı halkımız bunu hissetmiyor'' dei.

Ülke transit kapasitesini yüzde 50 artırdıklarını kaydeden Zarepur, ''İran İslam Cumhuriyeti'ni bölgede internet dağıtım merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz'' diye konuştu.

Zarepur konuşmasını şöyle sürdürdü:

''İlk Uzay Yüksek Konseyi toplantısı 11 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılımıyla düzenlendi ve iyi kararlar alındı. Bunlardan biri Leo Hattı'nın tespitidir.

Geçmişte uydu fırlatıcı konusunda da sıkıntılar vardı ancak Cumhurbaşkanı'nın bana verdiği gmrevle istediğimiz hedeflere bir adım daha yaklaştık ve yerli fırlatıcı ile ilk operasyonel uyduyu uzaya fırlattık.

Bu yıl Leo Hattı'nı yeni uydular fırlatarak daha da tespit edeceğiz. Uyduları Leo Hattı'na fırlatarak bölgede bu alanda merkez üs olmak istiyoruz.ç

İran kendine özgü uydu fırlatıcısı olan 10 ülkeden biri ve yerli uydu da üretiyor. Bu muazzam kapasiteyi kullanmamız gerekiyor''.

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