Tahran ekonomik diplomasi alanında aktif bir merkeze dönüşmüştür

Başkent Tahran'da düzenlenen İşbirliği Perspektifleri adlı İran-Karadeniz Ekonomik İşbirliği Kurumu İşbirliği Toplantısı'nda konuşan Seferi, İran'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz İşbirliği Kurumu ile işbirliği geliştirmeye kararlı olduğunu ifade ederek, Dışişleri Bakanlığı'nın komşu ülkelerle işbirliğinin geliştirmek amacıyla tüm olanaklarını seferber etmeye hazır olduğunu altını çizdi.

İran'a karşı uygulanan tek taraflı ve acımasız yaptırımların İran'ın potansiyellerini fiiliyata geçirmesini engellediğini kaydeden Seferi, ''Ancak bu baskı ve yaptırımlara rağmen mevcut kapasitelerden maksimum yararlanmayı hedefliyoruz. İran ile Karadeniz İşbirliği Kurumu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor. İran'ın özel transit konumu dikkate alınarak bu hususta söz konusu kurum projeler hayata geçirebilir'' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Hazar Denizi, Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na ulaşımı nedeniyle özel kapasitelere sahip olduğun dile getiren Seferi, ''Ayrıca Orta Asya'ya da iyi bir ulaşımdayız ve bunu da ortak işbirliği projelerinde dikkate alabiliriz. EİT ve Karadeniz İşbirliği Kurumu ile ilişkilerimizi geliştirme konsu, ortaklarımız tarafından da sıcak karşılanmaktadır'' diye konuştu.

Tahran'ın ekonomik diplomasi alanında aktif bir merkeze dönüştüğüne dikkati çeken Seferi, Karadeniz İşbirliği Teşkilatı'nın İran'la işbirliği yapabileceğini sözlerine ekledi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Lazar Kuman da bu toplantıda yaptığı açıklamada, ''Ticaret, bankacılık, finansman, enerji, tarım, çevre ve turizm alanlarında İran'la işbirliği yapabiliriz. İran'a da işbirliğini ilerletmeye dönük ilgili gösterdiği için teşekkür ederiz'' dedi.

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