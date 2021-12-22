Avrupa'ya geçişi kolaylaştıracak yeni İran-Azerbaycan-Gürcistan koridoru hizmete açıldı

Alizadeh, İran, Azerbaycan ve Gürcistan bayrakları taşıyan üç aracın İran'ın Doğu Azerbaycanilinin merkezi Tebriz'den sembolik olarak Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'ndeki Batum liman kentine hareket ettiğini kaydetti.

Alizade, Batum liman kentinin Karadeniz'den Avrupa'ya ulaşan en büyük liman olduğuna işaret ederek, koridorun ayrıca İran'ın özellikle Tebriz'in Avrupa ülkeleriyle ticari ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Alizade, Sovyetler Birliği'nin eski cumhuriyetlerinden Avrupa'ya mal geçişini artıracağını belirterek'transit koridor sadece İran'dan Karadeniz kıyısındaki Batum'a kargo ihracatını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda İslam Cumhuriyeti'ne diğer bölge devletlerine ihracat yapma fırsatı da sağlıyor'diye belirtti.

Ayrıca Alizade, Avrupa ülkeleri de Batum limanı üzerinden İran'a mal ihraç edebileceklerini söyledi.

İran-Azerbaycan-Gürcistan transit koridorunun Avrupa ile İran arasındaki en kısa ve en uygun koridorlardan biri olarak kabul edildiğini belirterek, koridorun mevcut güzergahlar için uygun bir alternatif olduğunu kaydetti.