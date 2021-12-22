Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bakü'de

Emir Abdullahiyan bir günlük Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Sahive Gafarova ile bir araya gelecek.

İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi, İran şirketlerinin Karabağdaki kurtarılmış toprakların yeniden inşasına katılımı ve İran, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Fars Körfezi ve Karadeniz geçiş koridorunun oluşturulmasında iki ülke arasında işbirliği, Emir Abdullahiyan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde, ele alıncak konular olarak açıklandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Bakü'ye giriş yaptığı sırada gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bu ziyaret kapsamında üst düzey Azerbaycanlı yetkililerle görüşlerimiz olacak. İşbirliğinin geliştirilmesi için çeşitli fikirlerimiz var ve bu düşüncelerimizi Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde dile getireceğiz' dedi.

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