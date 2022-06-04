İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ortak Meydanlarının Geliştirilmesi İçin Ortak Komite Oluşturulacak

İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı İran’ın Bakü’deki kültür merkezinde yaptığı konuşmada İran’ın yabancı uzmanların yardımı olmadan petrol sanayisini geliştirdiğine belirterek İran’ın petrol ve doğalgaz kaynaklarına değinip “Biz dünya genelinde petrol ve doğalgaz rezervleri açısından ilk sırada yer alıyoruz ve şu an bu sanayi yerli uzmanlarımızca geliştirilmektedir.” dedi.



Cevad Oci açıklamasının devamında Latin Amerika ülkeleri ziyaretine değinip “ABD’nin 2017’den bu yana Venezuela başta olmak üzere bu ülkelere yaptırım uygulamasından dolayı bu ülkelerin tüm petrol sanayileri durduruldu çünkü onların petrol sanayileri genellikle yabancı müsteşarlar tarafından geliştiriliyordu.” ifadelerini kullandı.



İran Petrol Bakanı Cevad Oci İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi’nin hükumetinin yaklaşık 10 aydır iktidara geçtiğini hatırlatarak “Bu hükumetin bakışı dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti başta olmak üzere komşu ülkelerle tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesidir.” dedi.



Bakü’de konuşma yapan Cevad Oci Reisi hükumetinin iktidara geçmesinden kısa bir süre sonra Türkmenistan’ın doğalgazının Azerbaycan Cumhuriyetine İran üzerinden aktarılması projesinin her iki ülke yetkililerinin desteğiyle uygulandığına değinerek “Türkmenistan’ın doğalgazının Azerbaycan’a aktarılması yönündeki swap anlaşması Ekonomik İşbirliği Teşkilatı oturumlarında yapılan kaç tur müzakerenin ardından İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının Aşkabat’taki görüşmesinde imzalandı ve 1 Ocak 2022 tarihinde doğalgaz aktarımının uygulanması üzerine anlaşıldı. Bu mesele gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.



İran Petrol Bakanı söz konusu anlaşmanın ardından söz konusu ülkeler arasında transit, elektrik ve ticaret gibi diğer alanlarda işbirliği yapma yolunun açıldığını belirtti.



İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Cevad Oci Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Reşt-Astara başta olmak üzere İran’daki bazı projelerde katılım sağlamak istediğine değinerek “İran İslam İnkılabı Lideri ve Cumhurbaşkanı Reisi’nin görüşü Azerbaycan Cumhuriyeti’yle ilişkilerin olabildikçe artması yönündedir.” ifadelerine yer verdi.



İran Petrol Bakanı 1 Haziran tarihinde Bakü Enerji haftası programlarına katılmak ve aynı zamanda söz konusu uluslararası oturumda bulunan yetkililerle görüşmek üzere Azerbaycan Cumhuriyetine gitmişti.





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