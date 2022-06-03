İran üzerinden Türkmenistan-Azerbaycan doğalgaz takas hacmi ikiye katlanacak

5 yıl aranın ardından Reisi Hükümeti'nde Cumhurbaşkanı Reisi'nin Aralık 2021'deki Türkmenistan ziyareti kapsamında İran, Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki doğalgaz swap anlaşması imzalanmıştı.

Bu anlaşma kapsamında Türkmenistan'dan 1.5 ila 2 milyar metreküp doğalaz İran üzerinden Azerbaycan'a aktarılacak ve İran buna karşılık, bu gazın bir miktarını takas bedeli olacak alabilecek.

Bu anlaşmadaki önemli husus, uygulanması için mali işlemlere ihtiyaç duyulmamasıdır ve bundan dolayı anlaşmanın yürütülmesi çok akıcı ve sıkıntısız olarak gerçekeşmektedir.

Azerbaycan'da düzenlenen Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katılmak ve Bakü Enerji Konferansı'nda konuşmak üzere bugün Bakü'de bulunan Petrol Bakanı Cevad Oci, İran üzerinden Türkmenistan-Azerbaycan doğalgaz takas anlaşması hacmini ikiye katlayan anlaşmaya imza atacak.

Aktarılan doğalgaz hacmi bugün imzalanacak anlaşma ile iki katına çıkacak. İran bu hacminin 3 ve hatta 4 katına çıkabilmesi için gerekli potansiyele sahip.

Anlaşma İran'ın bölgede enerji üssü olması için konumunu sağlamlaştırırken, öte yandan İran'ın kuzeydoğusundaki hanehalkı doğalgaz tüketicileri için gazı kolayca temin edebilir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish