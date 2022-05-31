İşgal Rejimi Gaz Arama Çalışmalarına Yeniden Başladı

Kudüs haber ajansı yayınladığı raporda İsrail basınında yer alan habere göre “İsrail” Enerji Bakanı Karine Elharrar, daha önce işlemleri durdurulan açık denizde doğalgaz arama çalışmalarının yeniden başladığını duyurdu.

Mako internet sitesi, gaz arama çalışmalarına ilişkin yapılan yeni duyurunun, Aralık 2022'ye kadar sürmesi beklenen petrol üretimini dondurma projesinin sona ermesine az bir süre kala geldiğine dikkat çekti. Ayrıca bu karar, Avrupalıların İsrail’den doğrudan gaz ihraç etme talepleri ve Ukrayna’daki savaşın getirdiği keyfi Batı yaptırımlarından dolayı küresel enerji piyasasında meydana gelen değişikliklerin ortasında geliyor.

Siyonist rejimin Enerji Bakanı Elharrar gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa’nın doğalgaz sorunundan kaynaklı duyduğu endişeye vurgu yaparak “İsrail'in Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmesi için gerçek bir fırsat var" dedi.

El-Meyadin haber ajansı ise, İsrail Dışişleri Bakanlığı eski Genel Müdürü Dore Gold’un, 18 Mart'ta Kudüs Halkla İlişkiler Merkezi'nde yayınladığı makalesinde Türkiye’ye doğalgaz ihracatı hakkında yaptığı açıklamaya dikkat çekti. Habere göre Gold, Avrupa'daki enerji ürünlerini tartıştığı bir makalesinde Ankara'nın gelecekte "İsrail'in" gaz ihracatının merkezi haline gelebileceğini ima etti.

Türkiye ve "İsrailli” yetkililer, daha önce iki ülkenin işgal altındaki Filistin'den Avrupa'ya doğalgaz boru hattı inşasını gizlice görüştüklerini belirtmişti.

Bir hafta önce de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakletme umuduyla "enerji ve enerji güvenliği projelerinde (İsrail ile) işbirliği yapma" isteğini dile getirmişti.



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