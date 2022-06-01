İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Bakü’ye Doğru Yola Çıktı

İran Petrol Bakanı Cevad Oci bugün Bakü enerji haftası programlarına katılmak üzere Azerbaycan’a doğru yola çıktı.
İranlı yetkili söz konusu 3 günlük uluslararası programda bulunan yetkililerle görüşecek.
Söz konusu programlar 1-3 Haziran günleri düzenlenecek. İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Cevad Oji söz konusu uluslararası düzeydeki programların ilk gününde konuşma yapacak. Oji konuşmanın ardından oturuma katılan Bakanlar ve yüksek yetkililerle ikili ve kaç taraflı görüşmeler yapacak.
İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler İran’ın 13. hükumetinin iktidara geçmesinden bu yana giderek gelişiyor.
İki ülkenin yetkilileri geçtiğimiz son dönemlerdeki görüşmelerinde ve müzakerelerde her daim iki ülkenin ilişkilerinin farklı alanlarda gelişmesine yönelik vurguda bulunup iki ülkenin işbirliği potansiyeli mevcut işbirliği düzeyinden çok fazla olduğunu belirtti.
Bu doğrultuda üçlü Swap doğalgaz anlaşması İran, Azerbaycan ve Türkmenistan ülkeleri arasında imzalandı. Söz konusu anlaşma temelinde Türkmenistan’ın doğalgazı İran toprakları üzerinden Azerbaycan Cumhuriyetine ihraç edilecekti. Bu anlaşma Aralık ayında uygulanmaya başladı. Bu anlaşmaya göre İran her yıl Türkmenistan’ın 1.5 – 2 milyar metreküp doğalgazını Azerbaycan’a teslim edecek.
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Tahran, İRNA- İran Petrol Bakanı Azerbaycanlı Bakanlar ve Yetkililerle görüşmek ve aynı zamanda 27. Bakü enerji oturumuna katılmak üzere Azerbaycan Cumhuriyetine doğru yola çıktı.
İran Petrol Bakanı Cevad Oci bugün Bakü enerji haftası programlarına katılmak üzere Azerbaycan’a doğru yola çıktı.
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