Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a metropol başsağlığı

Aliyev mesajının devamında olayd hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Huzistan Vali Yardımcısı ve Abadan Özel Kaymakamı İhsan Abbaspur, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Metropol binasının çökmesini sonucu şu ana kadar 31 kişinin naaşının yıkım altından çıkarıldığını söyledi.

11 kattan oluşan Metropol binasının bir kısmı 23 Mayıs Pazartesi günü Abadan kentinde çöktü.

Olayın üzerinden 8 gün geçmesine rağmen yardım ekipleri olay yerinde enkaz altından yaralıları kurtamaya çalışıyor.

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