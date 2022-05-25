İranlı sosyal medya kullanıcılarından İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'nin Abadan açıklamasına tepki

23 Mayıs Pazatesi günü Irak sınırındaki Abadan şehrinde bulunan Metropol isimli binanın yıkılması sonucu şuana kadar 14 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı.

İngiliz Büyükelçinin bu twiti ise twitterdeki bazı İranlı kullanıcıların tepkisiyle karşılandı.

Bir twitter kullanıcısı Büyükelçinin bu açıklamasına, ''Başsağlığınızdan dolayı teşekkürler. İngilitere'nin İran halkına karşı işlediği cinayetlerin uzun tarihini hatırlatmak istemiyorum. Ancak gelecekle ilgili söylüyorum: İran halkı ile dayanışma içerisinde olmanızdan konusunda samimiyseniz, İran halkına yönelik ambargoları kaldırın. Bu kadar'' yanıtını verdi.

Diğer bir kullanıcı ise, ''İran'da işgal, kıtlık ve 10 milyon kişiye uygladığınız soykırımla ilgili nasıl? Vatandaşlarımızın yarısına yakını siz öldürdünüz. Taziyenizi ne kabul ediyoruz ne de inanıyoruz. Bir tilkinin bir aslan için acıması... bu, tüm sırları açık bir hiledir. Bize şeytanın duasına gerek yok. Ne affederiz ne de unuturuz'' açıklamasını kullandı.

Bir başka kullanıcı, ''1- 1917-1919 tarihleri arasında İngiltere tarafından uygulanan kıtlık ve gıda yaptırımı nedeniyle İran halkının yüzde 25'i ve hatta bazı kaynaklara göre yüzde 40'i hayatını kaybetti. 2- 25 Ağustos 1941 günü İngiltere Donanması, Abadan'a bombalayıp yağmaladı. 3- İran petrolü 60 yıl boyunca sadece yıllık karın yüzde 16'sının ödenmesi ile yağmalandı'' diye yazdı.

Diğer bir İranlı sosyal medya kullanıcısı, ''En iyisi önce İngiltere tarafından katle yetirilen 10 milyon kişiden dolayı özür dileyiniz. Tarihimiz sizin ihanet ve arkadan hançer vurmakla doludur. Taziyenizin samimi olduğuna inanmıyorum. Şuan tam da sizinle ilgili olan kitabın bu sayfasını okumaktayız'' ifadesini kullandı.

Diğer kullanıcı, ''İngiltere'nin Saddam'ı 8 yıllık savaş boyunca desteklemesini unutmayız. İran-Irak savaşında İngiliz bombaları ile ölen Abadanlıların sayısı, bu binanın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin onlarca katı. Siz Saddam'ı desteklediğinizden ve bu tür cinayetleri işlediğinizden dolayı özür dileyip utanç duymalısız. Saddam'a Abadan halkı üzerine yağdırması için bomba verdiğimiz zaman da taziye mesajı yayınlasaydınız ya!'' ifadesine yer verdi.

Başka bir İranlı kullanıcı, ''Abadan halkı tarafından İngiliz sömürgecilere: Abadan halkına karşı işlediğiniz cinayetleri unutmayız. Eski Dışişleri Bakanınız Jack Straw'ın yazdığı 'İş, İngiltere'bib işidir' adlı kibaına bakınız'' diye belirtti.

Diğer bir sosyal medya kullanıcısı, ''İran halkı hakkında yüzlerce yıllık cinayet ve alçaklık, İngiltere'nin İran kamuoyu nezdinde yaşlı tilkiye dönüştürmüştür' En azından yaptırımları kaldırın, twitter başsağlığı size kalsın!'' diye yazdı.

Diğer bir kullanıcı ise, ''Küçük Britanya Büyükelçisi! İran halkına gıda ve ilaç sektöründe bile ambargo uyguladınız ve tüm Nükleer Anlaşma'daki taahhütlerinizi ihlal ettiniz. Bu cinayete terör örgütleri ile tecavüzcü Saddam rejimine destek, İran'ın işgali, nefret edilen 57 yıllık Pehlevi sülalesinin dayatılması ve tüm sömürge anlaşmalarını ilave ediniz'' diye yazdı.

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