24 May 2022 13:12
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İran sınır muhafızları uyuşturucu kaçakçısı Azerbaycan vatandaşı ile çatıştı

İran sınır muhafızları uyuşturucu kaçakçısı Azerbaycan vatandaşı ile çatıştı

Erdebil, İRNA- Erdebil Valiliği Güvenlik İşleri Dairesi Genel Müdürü Ali Mahbubipur, bir Azerbaycan vatandaşının İran sınırından uyuşturucu ile birlikte geçerken İran sınır muhafızlarının tepki vermesi sonucu çatışma çıktığını söyledi.

İRNA'ya konuşan Mahbubipur, çatışmanın 10 kilogram uyuşturucu taşıyan Azerbaycanlı kaçakçıya İran sıır muhafızlarının ateş etmesi ile başladığını duyurdu.

Mahbubipur açıklamasına şöyle devam etti:

''Erdebil ilindeki Parsabad ilçesinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır bölgelerinde yaşanan bu çatışmada sınır muhafızları, kaçakçının ateşine karşılık vererek sını bölgesinde güvensizliği önledi.

Bu çatışma sonucu silah taşıyan uyuşturucu kaçakçısı, İran sının muhafızlarının operasyonunda etkisiz hale getirildi''.

İran'ın kuzeybatısında bulunan Erdebil ili, Azerbaycan Cumhuriyeti ile 380 kilometre ortak sınırı paylaşmaktadır.

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