Garipabadi, İran polisinin şehadetiyle ilgili uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi

Garipabadi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e yazdığı bir mektupta, bazı ülkelerin terörist gruplara ve uluslararası kaçakçılara karşı mücadelede araçsal ve politik yaklaşımlarını eleştirrek, jalkın barışını, istikrarını ve güvenliğini bozan unsurlarla mücadelede ülkelerin ve ilgili uluslararası kuruluşların sorumluluğunun altını çizdi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

'Her türlü akıllı silah ve ağır teçhizatla donanmış suçlulara ve kaçakçılara karşı mücadelede 21 Mart - 3 Aralık 2021 tarihleri ​​arasında İran polis teşkilatının yaklaşık 40 üyesi şehit düştü.

İran'ın her türlü kaçakçılıkla (uyuşturucu, insan, mal vb.) mücadelede ilkeli bir politikası vardır ve bu alanlarda dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olmuştur. İlgili uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan raporlar ve belgeler, bu açık ve başarılı sicili teyit etmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti'nin insani politikayı sürdürme konusundaki ulusal iradesinin ülkeme ağır mali ve insani bedeller yüklediği çok açıktır. 3 bin 800'den fazla personelin şehit düşmesi ve 12 bin polisin yaralanması, bu mücadelenin sonuçlarından sadece bazılarıdır.

İran İslam Cumhuriyeti'nin eylemleri uluslararası toplum ve dünyadaki çoğu ülke tarafından onaylansa da, ne yazık ki sadece diğer ülkelerin işbirliği ve desteği değil, çoğu durumda bazı ülkelerin bahane arama ve siyasi yaklaşımı ile karşı karşıya kalıyoruz'.

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