İran'dan petrol swap anlaşmalarını artırma planı

İRNA'ya konuşan Salari, ''Petrol ürünlerini hedef pazarlara taşımak için gerekli altyapı, boru, demir ve karayolu hatlarının kapasitesin kullanılarak hazırlanmıştır'' dedi.

Rafineri projelerinde dış yatırımın Petrol Bakanlığı'nın faaliyet alanlarından biri olduğuna değinen Salari, ''Suriye'de 140 bin varil kağasiteli rafinerinin fizibilite çalışmaları yapılmış ve koşulların sağlanması halinde ortak yatırımla yeni aşamaya girilecek. Afrika ülkelerinden de rafineri işbirliği için talepler alıyoruz'' diye belirtti.

Bu tür projelerin varlığının İran petrol sanayinin yerlileşme teknolojisini elde ettiğini ve bugün teknoloji transferi aşamasına gelindiğini gösterdiğini ifade eden Salari, ''Rafine sektöründeki kapasiteler kullanılarak süreçlerin akıllılaşması ve yaktı kaçakçılığının önüne geçilmesi yönünde çalışmalar gündemde'' değerlendirmesinde bulundu.

Transit hatlar üzerinden yakıt taşımacığı giderinin karayolu ile transfer giderinin yedide biri olduğuna değinen Salari, ''Bununla birlikte erişim kolaylğı ve savunma konuları da boru hatlarında yatırım yapma avantajlarından bazılarıdır'' diye açıkladı.

Santrallere sıvı yakıt teminin bir diğer altyapı programlarından olduğunun altını çizen Salari, ''Şu ana kadar yakıt transfer hatlarına 14 santral bağlanmış ve 8 santralin daha bu hatta bağlanması amaçlanmaktadır'' diye ekledi.

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