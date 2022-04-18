Hint medyasından İran'ın Hindistan'a petrol ihracatını tekrar başlatacağı açıklaması

Hindu Business Line'ın haberine göre, İran ile Hindistan'ın yakında petrol ticaretini canlandırmak üzere müzakereye başlaması belirtilmektedir.

İran ile Hindistan arasındaki petrol ticareti 2019 yılında ABD yaptırımlarının sıkılaştırılması ile sorunlarla karşı karşıya geldi.

İran'dan Hindistan'a gidecek üst üzey heyetin devlet yetkililer ile kamu sektörü şirketlerin temsilcilerinden oluşacağı açıklandı. İran yaptırımlarının yakında kaldırılması, zira İran ile ABD arasında Viyana'a Nükleer Anlaşma'nın canlanması için görüşmelerin sürdüğü bilinmektedir.

İranlı üst düzey yetkililerden oluşacak heyet, petrol ticaretinin yanı sıra İran ile bu ülke arasında kimyasal gübre ve petrol ürünlerinin alışverişini meselesini de masaya yatırması bekleniyor.

Hindistan'ın İran'dan petrol ve petrol ürünlerini alımı, ABD eski başkanı Trump'ın 2019 yılında İran petrolünü alan 3. ülkelere yaptırım uygulayacağını açıklamasından sonra tamamen durdu.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden sonra Hindistan ile İran, petrol ve diğer ürünlerin ticareti için Riyal ile ödeme mekanizmasını devreye sokarak bankacılık yaptırımlarının önüne geçmeye çalıştı. Bu mekanizma iyi çalıştı ve 2018-19 yıllarında İran, Hindistan'a 23.9 milyon ham petrol ihraç etti, ncak ABD'nin İran'la petrol ticaretini yasaklaması üzerine bu ülke, İran'dan petrol alımını tamamen durdurduğu gibi ikili ticaret de büyük darbe aldı ve Hindistan bankalarındaki İran kaynakları da bloke edildi.

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