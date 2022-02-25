Hindistan, Çabahar Limanı ile ilgili taahhütlerine bağlı olduğunu bildirdi

Çabahar Serbest Bölge yetkilileri ile temaslar için İran’da bulunan Celota, bu liman ile uzun süreli işbirliği istediklerini belirtti.

Hindistan hükümetinin Çabahar Limanına bakışının İran, Kafkasya ülkeleri ve CIS ülkeleri arasında önemli bir transit limanı olduğunu ifade eden Celota, kendilerinin Hindistan yönetimi tarafından bölge ile ilgili bir durum raporu düzenlenmesi için gönderildiğini söyledi.

Celota, Tahran’daki temaslarının iyi geçtiğini ifade ederek, bu toplantılarda alınan kararların sonuçlarının gelecek bir ayda belirleneceğini söyledi.

Celota, Çabahar limanının özel bir konuma sahip olduğunu ifade ederek, Limanın gelişmesi ile ilgili önerilen kendiler için etkili olacağını söyledi.

Çabahar serbest bölge yetkilisi Nesrullah İbrahimi de bu serbest bölgenin önceliklerinden birinin deniz alanında altyapıların gelişmesi olduğunu söyledi.

Çabahar serbest bölgesinin yerli ve yabancı tüm yatırımcılar için üretim, ihracat ve tüm alanlarda hizmet olduğunu ifade eden İbrahimi, ana planlarının iletişim altyapısının tamamlanması ve bunun en önemli kısmının da deniz alanında altyapının tamamlanması olduğunu söyledi.

İbrahimi, Çin, Hindistan ve komşu ülkelerle irtibatlar açısından deniz alanının özel önem taşıdığını söyledi.

Çabahar serbest bölgesinde yabancı yatırımcılar için iyi teşvikler olduğunu ifade eden İbrahimi, 20 yıllık vergi muafiyeti ve ticari alanda işlerin kolaylaşmasının bunlardan olduğunu söyledi.

Geçen yılın sonundan bu yana Çabahar'dan yapılan ihracat, yaptırımların sıkılaştırılması, ülkenin makroekonomik göstergeleri gibi nedenlerle 2017'den 2020 ortasına kadar düşüş göstermesine rağmen, %100'lük bir büyüme yaşadı.

Geçen yıl Çabahar'dan 2018 yılına göre neredeyse %100 büyüme sağlanarak 19 milyon 200 bin dolar değerinde 130 bin tondan fazla ürün ihraç edildi.

2017 ve 2018 yıllarında Çabahar'dan sırasıyla 2 milyon dolar ve 10 milyon dolar ihracat yapılmıştı.

Ayrıca, 2020 yılında, 2018 yılına kıyasla yaklaşık %400'lük bir büyüme ile Çabahar'dan 339 milyon dolardan fazla mal ithal edildi.

İran mallarının Çabahar limanından ihraç edildiği yerlerin başında Pakistan, Hindistan, Umman, BAE, Tayland, Irak, Malezya, Somali, Ermenistan ve Çin geliyor. Çabahar limanından ithalatın çoğunluğu ise Rusya, Almanya, Hindistan, İsviçre, Birleşik Krallık, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İspanya ve Fransa'dan yapıldı.

Ülkenin Çabahar merkezli ticaret göstergelerine kısa bir genel bakış, son yıllarda yaptırımlar çemberinin daraldığı zamanlarda, Çabahar performans göstergelerinin artan eğiliminin bozulmadığını gösteriyor.

Çabahar'ın dünya ticaretindeki payının artan eğilimi, İran'ın tek okyanus limanının doğal kapasitelerine kadar uzanıyor.

Çabahar, Doğu ile Batısı arasında bir köprü olabilecek kadar stratejik bir noktada yer alıyor ve birçok ülkenin çıkarları Çabahar'a bağlı. Bu kapasiteler nedeniyle Çabahar yaptırımlar kapsamına alınmadı ve alınmayacak.

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2012