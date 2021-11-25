Muhbir: ŞİÖ bögesel stratejik işbirliği için başarılı bir örnektir

Mohber, Tacikistan’da düzenlenen 20. ŞİÖ Başbakanları toplantısında yaptığı açıklamada, örgütün geniş kapasite ve fırsatlarını çoklu işbirliği ile bölge milletlerin aydınlık geleceği için kullanabileceğini söyledi.

İran’ın örgüt üyeliğinin kabulünden dolayı teşekkür eden Muhbir, İran’ın en kısa sürede tam üyelik sürecini tamamlamaya hazır olduğunu söyledi.

Muhbir, ‘’ İran bölge ve uluslararası düzeyde sorumluluk Kabul eden bir ülke olarak kalıcı güvenliği, zengin enerji kaynakları, coğrafi konumu ile üye ülkelerle geniş tarihi ve kültürel ilişkileri vardır ayrıca bölgede radikal düşünceleri önleyecek bir çok kapasite ve üstün yönleri vardır. ‘ dedi.

İran’ın bölge ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme politikasını açıklayan Muhbir, ‘’ Cumhurbaikanı Reyisi tarafından ilan edilen bölge ülkeleri ile ilişkilerin gelişmesi politikası çerçevesinde özellikle transit ve iletişim hatlarının güçlendirilmesi için özel önem vermektedir. ‘’ dedi.

Muhbir mevcut hedeflere ulaşmak için bölgedeki önemli güvnlik sorunları özellikler Afganistan’daki krizin en kısa sürede ŞİÖ üyeleri ve komşuları ile dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Muhbir, örgütün tüm kurumlarını desteklediğini ve kapasitelerini üye ülkelerle işbirliği için harekete geçirmeye hazır olduğunu söyledi.

Şanghay İşbirliği Örgütü, çok taraflı güvenlik, ekonomik ve kültürel işbirliği için kurulmuş hükümetler arası bir organizasyondur.

Örgüt 2001 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderleri tarafından kurulmuştur. Şanghay Örgütü'ndeki ana ve belirleyici rol Çin ve Rusya tarafından oynanıyor.

2004 yılında Moğolistan, İran, Hindistan ve Pakistan'ın gözlemci üye olarak kabul edilmesi bu örgütün önemli eylemlerinden biriydi. Yaklaşık dört yıl önce hem Hindistan hem de Pakistan örgütün daimi üyeleri oldu.

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