İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Doğalgaz Alışverişinde Yeni Adımlar Atılıyor

İran Petrol Bakanı Oci Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mustafayev ile görüşmesinde 2 milyar metreküp Türkmenistan doğalgazının İran toprakları üzerinden Azerbaycan Cumhuriyetine aktarılmasına değinerek doğalgaz aktarımı hacminin iki kat arttığını bildirdi.
İranlı Bakan açıklamasının devamında “Bu görüşmelerde ortak komite çerçevesinde Hazar denizindeki ortak enerji meydanlarının gelişimi üzerine birtakım anlaşmalar yapıldı.” dedi.
Petrol Bakanı Oci İranlı şirketlerin teknik-mühendislik alanlarındaki kabiliyetlerine değinerek petrol ve doğalgaz meydanlarının gelişimi konusunda İranlı taşeron şirketlerin potansiyellerinden yararlanılacağını söyledi.
Söz konusu görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mustafayev de İran, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasında doğalgaz aktarımındaki başarılı üçlü işbirliğine değinerek “Enerji alanındaki işbirliği bölgede kalıcı gelişime yol açabilir.” ifadelerini kullandı.
Mustafayev Azerbaycan ve İran arasında enerji alanında ortak çalışma ve araştırma ekiplerinin oluşturulduğunu bildirdi.
Enerji diplomasisi ve komşu ülkelerle işbirliğin gelişimi İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı ve heyetinin Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti hedefleri arasında yer alıyor.
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Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Oci İran toprakları üzerinden Türkmenistan’ın 2 milyar metreküp doğalgazının Azerbaycan’a aktarılmasına değinerek doğalgaz aktarımı hacminin ikiye katlandığını bildirdi.
İran Petrol Bakanı Oci Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mustafayev ile görüşmesinde 2 milyar metreküp Türkmenistan doğalgazının İran toprakları üzerinden Azerbaycan Cumhuriyetine aktarılmasına değinerek doğalgaz aktarımı hacminin iki kat arttığını bildirdi.
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