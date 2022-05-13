13 May 2022 18:31
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26. Petrol, Doğalgaz, Rafine ve Petrokimya Fuarı Açılış Töreni

Tahran, İRNA- 26. Petrol, Doğalgaz, Rafine ve Petrokimya Fuarı bugün Cuma 13 Mayıs günü İslami Şura Meclis Başkanı Muhammedbakır Kalibaf ve Petrol Bakanı Cevad Oci'nin katılımıyla Tahrn Daimi Fuarlar Merkezi'nde açıldı. Kameraman: Asger Hamse

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