Fars Körfezi İşbirliği Konseyinin Bildirgesinin hedefi İran’ın Komşu Ülkeleriyle Diplomatik Faaliyetlerini Etkisizleştirmektir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanlarının 152 oturumun sonundaki bildirgesinde yer alan suçlamaları reddederek bu tarz zarar verici bildirgelerin tekrarlanması söz konusu konseye üye olan ülkelerin İran İslam Cumhuriyetina dair stratejik yanlışlar ve kararsızlıklarla dolu yaklaşımının göstergesi olduğunu belirtti.



Said Hatipzade açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



“Bu tarz klişe bildirgelerin sunulması iyi komşuluk ilkelerine aykırı ve bölgede kriz oluşturmak dışında başka bir hedefi yok ve görünüşe göre İran İslam Cumhuriyeti’nin Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyelerinin bazı dost ve ortak ülkelerini de kapsayan komşularla diplomatik faaliyetlerinin etkisizleştirilmesini hedefliyor.”



Hatipzade söz konusu bildirgede İran’ın nükleer programına ilişkin yer alan açıklamalara değinerek “KOEP ve ona müteahhit olan ülkeler KOEP’in metninde ve 2231 sayılı anlaşmada net bir şekilde yazılmıştır. Dolayısıyla son Viyana müzakerelerindeki taraflar uluslararası meselelerin öncüllerini bilen her hangi birisi için malum. Bu nedenden ötürü söz konusu tarzdaki taleplerin gündeme getirilmesi bu konseyin bedihi konulara dair bile dikkatsiz olduğunu gösterir ve konseyin günbegün itibarsızlaşması dışında başka bir sonuç doğuramaz. Söz konusu taleplerde bulunanlar da bu tarz açıklamaların temelsiz ve yersiz olduğunun farkında. Bu bağlamda bu konsey ABD ve batılı ülkelerin dünyadaki silah deposu haline gelmişken, (İran’ın) füze programı başta olmak üzere askeri ve önleyici savunma politikalarına ilişkin yorumda bulunacak bir konumda değildir.” ifadelerini kullandı.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abu Musa, büyük Tunb ve küçük Tunb adalarının İran İslam Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz ebedi bir parçası olduğunun altını çizerek “İran İslam Cumhuriyeti söz konusu adalara dair her türlü iddiayı kendi sınır topraklarına müdahale olarak nitelendiriyor ve bu tarz girişimleri şiddetle kınıyor.” dedi.





Hatipzade bu tarz müdahaleci tutumların tekrarlanmasının tamamen reddedildiğini belirterek söz konusu tutumların mevcut hukuki ve tarihi gerçekleri asla etkileyemeyeceğini söyledi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının sonunda “İran İslam Cumhuriyeti hükumeti kendi stratejik görüşleri ve temel politikalarını esas alarak her daim bölge meselelerinin çözüm yolunun komşularla ilişki ve işbirliği temelinde çözülmesi gerektiği kanaatinde ve ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda uluslararası kaideleri temelindeki yapıcı yenilikçi eylemleri hoşgörüyle karşılıyor.” ifadelerine yer verdi.









