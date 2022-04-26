İran ve Suudi Arabistan arasında tansiyonun düşmesi, bölge ülkelerine de yarar sağlar

İran ile Suudi Arabistan'da yapılan 5. tur görüşmelerin olumlu değerlendirilmesinin Tahran ile Riyad'ın temas ettiği ülkelerde daha istikrarlı bir durumun oluşması ümidini doğurup doğurmadığına ilişkin soruya Hatipzade, ''İran ile Suudi Arabistan, Fars Körfezi bölgesinde önemli iki ülke ve kendi çevreleri ötesinde etkiye sahip aktörlerdir. Doğal olarak Tahran ile Riyad arasında uygun ilişkiler, iki ülkeye yarar sağladığı gibi bölge ve dost ülkeler de bundan faydalanır'' yanıtını verdi.

Buna rağmen İran dış politikasında 3. ülkeyi ikili ilişkilere dahi etmemek diye bir politika olduğuna dikkati çeken Hatipzade, ''Lübnan'la ilişkilerimiz de 3. faktördenbağımsız olarak sürdürülmekte ve bize göre Lübnan devleti ile halkı, diğer faktörlerden bağımsız olarak iyi bir geleceği sahip olma hakkına sahip'' değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'in bu bölgenin önemli meselelerinden biri olduğuna dikkati çeken Hatipzade, ''Tahran'la Riyad'ın bölgesel meseleler üzerinde konuşması doğaldır ama ikili görüşmelerin üçüncü bir unsura bağlanması bizim karşı çıktığımız şeydir'' diye konuştu.

İran'ın Lübnan'da santral kurma teklifini bu ülkeye sunduğuna değinen Hatipzade, ''Lüban gelişmeleri İran için çeşitli boyutlardan önem arzetmektedir. Lübnan devletindeki dostlarımızla sık sık temas halindeyiz. Özel sektörümüzün Lübnan halkının elektriğini sağlamaya hazır olduğunu ve bu sorunu tamamen ortadan kaldırmaya istekli olduğunu söyleyebilirim'' diye ekledi.

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