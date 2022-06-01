Rusya Dışişleri Bakanı: Fars Körfezi Ülkeleri Batının Ruysa’ya karşı Yaptırımlarına Katılmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı bugün Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Üye Ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla oturumunun ardından söz konusu konseye üye ülkelerin Moskova’nın aleyhine uygulanan yaptırımlara katılmayacağını belirtti.
Sergey Lavrov “Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkeleri Rusya ve batı arasındaki gerginliğin mahiyetini anlıyor ve Moskova’nın aleyhine uygulanan yaptırımlara katılmayacaklarını vurguladılar.” ifadelerini kullandı.
Fars Körfezi İşbirliği Ülkeleri Oturumuna katılan Rusya Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında “Fars Körfezi İşbirliği konseyi üyesi olan ülkeler batının ABD öncülüğünde tek taraflı bir dünya oluşturmaya çalıştığının farkına vardı.” şeklinde konuştu.
Sergey Lavrov batılı ülkelerin Ukrayna’ya Rusya’nın güvenliğine karşı baskı uyguladığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı konuşma yaptığı basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki telefon görüşmesine değinerek Türkiye’nin Ukrayna sahilleri ve limanlarında mayın temizleme alanındaki yardımı konusunda anlaştıklarını söyledi.
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Tahran, İRNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Fars körfezi ülkelerin ABD’nin öncülüğündeki batılı ülkelerin Moskova’ya karşı yaptırımlarına katılmayacağını belirterek Fars Körfezi işbirliği konseyi ülkelerinin batının ABD’nin öncülüğünde tek taraflı bir dünya peşinde olduğunun farkında olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı bugün Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Üye Ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla oturumunun ardından söz konusu konseye üye ülkelerin Moskova’nın aleyhine uygulanan yaptırımlara katılmayacağını belirtti.
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