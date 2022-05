ABD Genelkurmay Başkanı: Büyük Güçler Arasında Ciddi Çatışmaların Ortaya Çıkma Tehlikesi Giderek Artıyor

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley askeri bir okulun mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada “Biz şu an iki dünya gücüyle karşı karşıyayız, bunlardan biri Çin ve diğeri de Rusya’dır. Söz konusu ülkelerden her biri önemli askeri kabiliyetlere sahip ve her ikisi de kanunlara dayalı mevcut düzenin değişmesini istiyor.” ifadelerini kullandı.



ABD’li askeri yetkili açıklamasının devamında ABD’nin daha fazla istikrarsızlığa doğru giden bir dünyanın içine girmek üzere olduğunu söyledi. Mark Milley “Bu yeni dünyada, büyük güçler arasında ciddi uluslararası çatışmaların gerçekleşmesi potansiyeli yüksektir ve bu potansiyel giderek azalmıyor, tam aksine artıyor.” dedi.



Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ABD ve müttefikleri Rusya’ya karşı geniş çaplı yaptırımlar uygulamanın yanı sıra Ukrayna’ya büyük ölçüde askeri teçhizat ve silah desteği verdi.





