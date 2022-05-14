Finlandiya Rusya’nın Muhtemel Askeri Saldırısına Karşı Hazırlık Yapıyor

Newsweek dergisinin sitesinde bugün yayınlanan bir raporda Rusya sınırında olan Finlandiya bölgelerindeki sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını satın almak için alışveriş merkezlerinde izdiham oluşturdukları ve Moskova’nın muhtemel askeri saldırısı için sığınaklara gitmeye hazırlandıkları söyleniyor.



Söz konusu ABD’li medyanın yayınladığı raporun devamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Suali Niinistö ve ülkenin Başbakanı Sanna Marin’in bir bildirgede ülkelerinin biran evvel NATO’ya katılması yönünde talepte bulunmalarının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Moskova’nın telafi etmek dışında başka bir yolu olmadığını bildirdi.



Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı “Rusya kendi ulusal güvenliğine karşı tehditlere karşı gelebilmek için askeri ve teknik alanlarda karşılık vermek zorundadır.” ifadelerine de yer verdi.



Rusya sınırının 30 kilometre uzaklığında bulunan Lappeenranta şerhinin Belediye Başkanı “Halkımız gıda ihtiyaçlarını topluyor ve biz de Moskova’nın uçak ve hibrit saldırılarına karşı yapılan sığınakları incelemekteyiz.” ifadelerini kullandı.



Söz konusu Finlandiyalı yetkili açıklamasının devamında Rusya’nın Ukrayna saldırısına değinerek “Finlandiya gibi küçük bir ülke Rusya’yla her türlü karşı karşıya gelmek için müttefiklerine ihtiyacı vardır. Özellikle de Avrupa’nın bir bölümünde savaş devam ederken ciddi bir şekilde müttefiklerimize ihtiyaç duyuyoruz.” dedi.



Finlandiya ve diğer komşusu İsveç Ukrayna savaşının başlamasından itibaren NATO’ya katılmaya çalışıyor. Söz konusu iki ülke bundan önce askeri taahhüt taşımayan ülkeler olarak askeri bir koalisyona girmek istiyor. Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma çabası bu ülkelerde değişen temel güvenlik politikasının önemli bir göstergesidir.



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