Zelenski: Nükleer Silahlarımızın Teslim Edilmesi Bizi Güçsüzleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Cuma gecesi yaptığı bir konuşmada savaşın son durumunu değerlendirdi.



Zelenski Ukrayna savaşının son durumuna dair “Biz Donbas bölgesini savunmazsak Rusya tekrar Kiev’e saldıracaktır. Bizim silahlı güçlerimiz son kurşuna kadar Mariupol’da Rusya’ya karşı savaşacaktır.” dedi.



Zelenski Rusya’yı Mariupol’a gıda ve ilacın ulaşmasını engellemekle ve Türkiye’ye ait gemilerle söz konusu şehirdeki sivillerin tahliye edilmesini önlemekle suçladı.



Ukrayna Devlet Başkanı açıklamasının devamında “Ukrayna’da kan dökülmesinin sona ermesinin tek çözüm yolu müzakere ancak Rusya’yla müzakerelerimiz çok yavaş ilerliyor ve söz konusu müzakerelerden bir sonuç beklenilmez.” ifadelerini kullandı.



Zelenski İtalya, ABD, İngiltere, Polonya ve Türkiye2nin Ukrayna’da güvenlik garantörü rolünü üstlenmeye hazır olduklarını belirterek Çin’in Ukrayna’da ateşkesin hakim olmasında önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. Ukraynalı Lider Çin’in garantörler listesine eklenmesini umduğunu dile getirdi.







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