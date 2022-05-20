İsrail ve ABD savunma bakanları bir araya geldi

Kudüs Haber Ajansı'nın yayınladığı habere göre, Çarşamba günü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşen İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, dün ABD’li mevkidaşı Llyod Austin ile de bir araya gelerek bir kez daha ülkesinin İran’la ilgili endişelerini masaya yatırdı.

Siyonist Bakan özellikle İran'ın nükleer silah programına karşı koyma konusunu görüşmek üzere gerçekleştirdiği ziyarette, Pentagon şefinden Ortadoğu'da İran karşıtı koalisyonu güçlendirmesini istedi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Taraflar, İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme ve İran'ın bölgedeki istikrarı bozucu eylemlerini ele alma taahhüdünü ele aldı” denildi. Ayrıca Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gerilimi azaltmanın önemine vurgu yapan Austin, İsrailliler ve Filistinliler için güvenlik sağladığı iddia edilen iki devletli çözüme bir kez daha desteğini yineledi.

ABD görüşmede Ukrayna konusu ve diğer bölgesel sorunlarında ele alındığını belirtse de İsrail basını Gantz’in, “İran'ın nükleer silah tehdidi ve bölgesel nüfuzuna karşı koyma konularını” görüşmek üzere Austin’le bir araya geldiğini vurguladı.

İsrail Savunma Bakanlığı hesabından yapılan açıklamada, “İran'ın saldırganlığına karşı ABD liderliğindeki koalisyonun güçlendirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde harekete geçilmelidir" denildi.

Ayrıca Gantz’in Austin'e İsrail'in “Ukrayna ile birlikte durma” taahhüdünü verdiği kaydedildi. İsrail basınına göre Gantz, Ukrayna’ya insani yardım gönderilmesine, İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki arabuluculuğa ve İsrail'in bölgedeki operasyonel güvenlik ihtiyaçlarını sürdürürken sağladığı taarruz amaçlı olmayan teçhizata dikkat çekti.

The Times Of Israel’in bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre Austin görüşme esnasında, öldürülen Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin cenazesinde işgalci İsrail polislerinin yas tutanlara saldırması ve cenaze tabutunu neredeyse düşürülmesine yol açan şiddet eylemleri hakkında endişelerini dile getirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish