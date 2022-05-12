Bölge halkları İsrail rejimi ile ilişkilerin normalleştirilmesini kabullenmeyecek

Tahran'da resmi ziyarette bulunan Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Vessam Murtaza ile bir araya gelen Emir Abdullahiyan, Lübnanlı yetkili ile başta iki ülke işbirliği olmak üzere İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Lübnan'n İran dış politikasındaki konumuna dikkati çeken Emir Abdullahiyan, İran halkı ile Lübnanlı gruplar ve aşiretler arasındaki iyi ilişkilerin köklü geçmişe sahip olduğunun altını çizdi.

Lübnan halkının İsrail rejiminin ürekli tecavüzlerine karşı direnişini bölge halkları için parlak bir model olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, ''Bölgenin dirençli halkları asla terörist ve katil İsrail rejimi ile ilişkilerin normalleştirilmesini kabullenmeyecek'' dedi

Lübnan'ın zor ekonomik koşullarına da değinen Emir Abdullahiyan, ''Acımasız Batı yaptırımlarına rağmen Lübnan halkı ile devletini istediği takdirde İran olarak ekonomik işbirliğimizi geliştirmeye hazırız'' diye ekledi.

Lübnan Kültür Bakanı Murtaza da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Batı Asya bölgesindeki özel konumuna işaret ederek, ''Lübnan devleti olarak başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere bölgedeki tüm dost ve kardeş ülkelerle dostane ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz'' dedi.

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