Fars Körfezinin Güvenliği ve Barışı Ancak Bu Körfezin Etrafındaki Ülkelerce Sağlanabilir

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Ulusal Fars Körfezi günü münasebetiyle yayınladığı bildiride “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 30 Nisan Ulusal Fars Körfezi gününü tebrik ediyor.” ifadelerini kullandı.



Bildirinin devamında “Bu eski uygarlıkları yetiştiren su bölgesi Fars körfezi; bölge tarihinin tüm inişli çıkışlı dönemlerinde tüm dillerde her zaman Fars körfezi ve diğer dünya dillerinde bu anlama gelen ifadelerle belirtilmiştir.” yer alıyor.



İran Dışişleri Bakanlığının yayınladığı bildirinin devamı şu şekilde:



“Milat öncesi binlerce yıl öncesinden beri tüm kitaplarda, seyahatnamelerde, belgelerde, haritalarda, tarihsel araştırmalar ve uluslararası evraklarda farklı dillerde tarihi ‘Fars Körfezi’ adı veya ‘Pers denizi’ adı kullanılmıştır. Fars körfezi adı tarihçiler ve araştırmalarca özellikle de geçerli Arapça ve İslami kaynaklarda her daim onaylanmıştır.”



“İran İslam Cumhuriyeti komşuluk politikasını vurgulayarak Fars körfezinin bölgenin güvenlik ve istikrar dolu yeri olmasını ve bölge milletler arasında barış ve dostluğun simgesi olmasını ve başka ülkelerin söz konusu bölgenin barışı ve güvenliğinin Fars körfezi etrafındaki ülkelerce sağlanmasına saygı göstermesini umuyor.”



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildirinin sonunda “Sömürgecilerin bölgeden çıkarılmasını hatırlatan bu büyük günü, Tüm İranlılara ve bu suları ve toprakları savunup korumak için tüm çabalarını ortaya koyanlara tebrik eder, Fars körfezi şehitlerini saygıyla anıyoruz.” ifadeleri yazılmıştır.



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