Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye Suriye Gelişmelerine Kayıtsız Kalmasın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Russia Today’in Arapça servisine verdiği röportajda BM Güvenlik Konseyinin 2544 sayılı Kararı temelinde Rusya’nın Şam hükumetinin daveti üzerine Suriye’deki varlığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı davet edilmeyen bazı güçlerin Suriye’de bulunduğuna değinerek “ABD’li askerler Fırat nehrinin doğusunda Suriye topraklarının önemli bir bölümünü işgal etmiş bulunuyor ve hedefleri de sözde hükumet kurmaktır.” ifadelerini kullandı.
Rus yetkili açıklamasının devamında Moskova’nın da Suriye’deki diğer gruplar gibi Kürtler ile iletişimde olduğunu belirtip Rusya’nın onlardan Şam hükumetiyle görüşmelerini sürdürmelerini istediğini açıkladı.
Lavrov tüm tarafların birlik içinde olan bir ülkede varlığını garanti edebilecek bir anlaşmanın en iyi çözüm yolu olduğunu söyledi.
Bundan bir süre önce Suriye’nin BM’deki daimi Temsilcisi Güvenlik konseyi toplantısında yasa dışı Suriye’de bulunan yabancı güçlerin biran evvel Suriye topraklarını terk etmesi gerektiğini vurgulamıştı. Suriyeli yetkili Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye’nin ekonomik ve sosyal istikrara ulaşmak için çabalarının bazı batılı ülkeler ve müttefiklerinin düşmanca tavırları ve uluslararası hukuk temellerinin çiğnenmesinin sürdürülmesiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.
Suriye’nin BM daimi Temsilcisi Türkiye’nin ve ABD’nin Suriye topraklarındaki yasa dışı askeri varlığı, onların terörist grupları ve ayrılıkçı milisleri destekleyip petrol, gaz ve tarım ürünleri başta olmak üzere Suriye’nin milli servetlerini yağmalaması ve Suriye halkına karşı tek taraflı zorunlu baskılar dayatarak ekonomik terörizmi gerçekleştirip Suriye halkının istikrar ve uygun koşullara geri dönmesine engel olduğunu belirtti.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
Tahran, İRNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova’nın Suriye’nin tüm topraklarını geri almasına kadar bu ülkeye yardım edeceğini belirterek Türkiye’nin Suriye gelişmelerine kayıtsız kalmaması gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Russia Today’in Arapça servisine verdiği röportajda BM Güvenlik Konseyinin 2544 sayılı Kararı temelinde Rusya’nın Şam hükumetinin daveti üzerine Suriye’deki varlığını vurguladı.
İlgili haberler
-
ABD Suriye’ye Karşı Yaptırımları Bir Yıl Daha Uzattı
Tahran, İRNA- Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden’in Suriye’ye karşı tek taraflı yaptırımları…
-
Duşanbe’de düzenlenen 4. Bölgesel Güvenlik Görüşmeleri Oturumunda
Şemhani: Bazı Bölge İçi ve Bölge Dışındaki Ülkeler Tekfiri Teröristleri Afganistan’a Sevk Etmekte
Tahran, İRNA- İran Ulsal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Şemhani “Bazı bölge içi ve bölge…
-
Cumhurbaşkanı Reisi:
Her türlü yabancı müdahale, bölge güvenliğine zarar veriyor
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Kralı ile düzenlediği ortak basın toplantısında…
-
Dışişleri Bakanı'ndan Beşşar Esad'ın Devrim Lideri ile görüşmesine ilişkin açıklama
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın…
-
İran Suriye’nin Kimyasal Silahlar Dosyasının Siyasileştirilmesini Eleştirdi
Tahran, İRNA- İran’ın BM Temsilcisi Yardımcısı Zehra İrşadi Suriye’nin anlaşmaya bağlılığını…
-
İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi
Terörizme Karşı Savaş Suriye Hakimiyetine Zarar Vermek İçin Bir Bahane Olarak Kullanılmamalı
Tahran, İRNA- İran’ın BM daimi temsilcisi Suriye krizinin çözülmesi için işgalciliğin ve terör…
-
Suriye Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Hükumetiyle Hiçbir Görüşme Yapılmadı
Tahran, İRNA- Suriye Dışişleri Bakanlığı Cuma gecesi bu ülkenin Türkiye hükumetiyle hiçbir…
-
İran Cumhurbaşkanı Suriye Milli Gününü Tebrik Etti
Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Suriyeli mevkidaşı Beşşar Esad’a Suriye…
yorumunuz