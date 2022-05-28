Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye Suriye Gelişmelerine Kayıtsız Kalmasın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Russia Today’in Arapça servisine verdiği röportajda BM Güvenlik Konseyinin 2544 sayılı Kararı temelinde Rusya’nın Şam hükumetinin daveti üzerine Suriye’deki varlığını vurguladı.



Rusya Dışişleri Bakanı davet edilmeyen bazı güçlerin Suriye’de bulunduğuna değinerek “ABD’li askerler Fırat nehrinin doğusunda Suriye topraklarının önemli bir bölümünü işgal etmiş bulunuyor ve hedefleri de sözde hükumet kurmaktır.” ifadelerini kullandı.



Rus yetkili açıklamasının devamında Moskova’nın da Suriye’deki diğer gruplar gibi Kürtler ile iletişimde olduğunu belirtip Rusya’nın onlardan Şam hükumetiyle görüşmelerini sürdürmelerini istediğini açıkladı.



Lavrov tüm tarafların birlik içinde olan bir ülkede varlığını garanti edebilecek bir anlaşmanın en iyi çözüm yolu olduğunu söyledi.



Bundan bir süre önce Suriye’nin BM’deki daimi Temsilcisi Güvenlik konseyi toplantısında yasa dışı Suriye’de bulunan yabancı güçlerin biran evvel Suriye topraklarını terk etmesi gerektiğini vurgulamıştı. Suriyeli yetkili Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye’nin ekonomik ve sosyal istikrara ulaşmak için çabalarının bazı batılı ülkeler ve müttefiklerinin düşmanca tavırları ve uluslararası hukuk temellerinin çiğnenmesinin sürdürülmesiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.



Suriye’nin BM daimi Temsilcisi Türkiye’nin ve ABD’nin Suriye topraklarındaki yasa dışı askeri varlığı, onların terörist grupları ve ayrılıkçı milisleri destekleyip petrol, gaz ve tarım ürünleri başta olmak üzere Suriye’nin milli servetlerini yağmalaması ve Suriye halkına karşı tek taraflı zorunlu baskılar dayatarak ekonomik terörizmi gerçekleştirip Suriye halkının istikrar ve uygun koşullara geri dönmesine engel olduğunu belirtti.









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