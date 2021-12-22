Hatibzade: Fars Körfezi Konseyi ve İngiltere’nin bildirisi temelsiz ve ayrıştırıcıdır

Hatibzade, ‘’ İran her zaman bölgenin barış ve istikrarının güçlenmesi doğrultusunda sorumlu rol ifa etmiştir ve bu temelde de bölge ülkelerini işbirliği ve diyaloga davet etmektedir. ‘’ dedi.

Hatibzade, ‘’ Maalesef batılı ülkeler, bazı bölge ülkelerine geniş silah ihracatı da dahil olan uygulamaları ile gerginlik ve insani facialarda sorumludurlar. ‘’ dedi.

Hatibade, ‘’ İran İslam Cumhuriyeti stratejik bakış açısı ve ilkesel politikaları çerçevesinde bölge sorunlarının çözümünü bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinde görmektedir ve bu yönde yapılacak yapıcı önerilerden memnuniyet duymaktadır. ‘’ dedi.

Hatibzade, bildiride yer alan temelsiz iddiaların aksine İran her zaman NPT ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki taahhütlerine bağlı olduğunu ve bu çerçevede barışçıl nükleer enerji kullanımı meziyetlerinden yararlanacağını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012