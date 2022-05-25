Dışişleri Bakanı, Suriye, Irak ve Kuveytli meslektaşları ile toz fırtınasını görüştü

Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmelerinde halkın olağan hayatını durma noktasına getiren ve doğal hayatı tehdit eden yabancı ülkelerden kaynaklı toz ve kum fırtınalarının yönetilmesinin kritikliği ile acilliğine vurgu yaptı.

Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile meslektaşları, Çevre Kurumu, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlardan oluşan bir teknik uzman heyetin bir an önce Suriye ve Irak'a giderek saha çalışması yapma ve bölgesel kollektif işbirliği ile kum fırtınaları meselesini takip edip etkin ve acil şekilde çözme konusunda uzlaşı sağladı.

Ayrıca kum fırtınaları ile mücadeledeki bölgesel işbirliğinin bir kısmının Suudi Arabistan devletinin aktif katılım ve işbirliğine bağlı olduğu dikkate alınarak Irak Dışişleri Bakanı'nın konuyu Suudi mevkidaşı ile görüşmesi ve böylece Suudi Arabistan'ın da bu sorunn çözümüne katkı sağlaması meselesi masaya yatırıldı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı'nın Suriye, Irak ve Kuveytli meslektaşları ile toz ve kum fırtınaları krizini ele almak üzere bölgesel ortak bir toplantının yapılması hakkında mutabık kalındı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı ise İran teknik heyetinin bölgeye gönderilmesi ile ilgili gerekli takipleri yapacağını açıkladı.

Daha önce de Türk mevkidaşı ile telefonda görüşen Emir Abdullahiyan, son günlerin en çok konuşulan krizi olan kum fırtınaları meselesini masaya yatırmış ve Çavuşoğlu da bu ülkenin konuya aktif katılım sağlayacaklarını bildirmişti.

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