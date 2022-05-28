Haydar Seyir Füzesi ve SİHA’sı Tanıtıldı

İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin İran Ordusuna ait yerin altında inşa edilen gizli stratejik SİHA üssünü ziyaret etmesi sırasında İran’ın askeri alandaki iki yeni başarısı tanıtıldı.



İran Silahlı Kuvvetlerinin 1. yeni başarısı Haydar 1 seyir füzesiydi. Söz konusu füze Keman-22 ve Fotros SİHA’larınca taşınabiliyor.



Aktarılan bilgilere göre söz konusu füze 200 kilometrelik bir menzile sahip ve hedefe isabet anındaki hızı saatte 1000 Kilometredir.







Haydar-1 seyir füzesi SİHA’larca kullanılabilen İran yapımı ilk füzedir.



İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin askeri teçhizat alanındaki 2. yeni başarısıysa Haydar-2 SİHA’sı oldu. Söz konusu SİHA helikopter taşınabiliyor ve bundan önce de İran Silahlı Güçleri 214 helikopteri üzerinde fotoğrafı yayınlanmıştı.







İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri bugün yüzlerce metre yerin altında inşa edilen İran'ın gizli ve stratejik SİHA üssünü ziyaret etti. Tümgenerak Bakıri İranlı Silahlı Kuvvetlerinin tüm alanlarda ve farklı boyutlarda önemli gelişimlerine değinerek SİHA'lar başta olmak üzere İran yapımı silahlar için gerekli teçhizatın İran topraklarında üretildiğini hatırlattı.



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