İran Genelkurmay Başkanı Yüzlerce Metre Yerin Altında İnşa Edilen İran'ın Gizli SİHA Üssünü Ziyaret Etti

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin İran’ın yer altında bulunan gizli İHA ve SİHA merkezlerinden birini ziyaret ettiğini duyurdu.
Tümgerenal Bakıri bu ziyarette İran Ordusu yetkilileri tarafından Ordunun İHA ve SİHA teknolojisi alanlarındaki son gelişmelerini bilgilendirildi.
Yüzlerce metre yerin altında inşa edilen gizli İHA ve SİHA üssünün faaliyete başlamasıyla beraber İran İslam Cumhuriyeti bölgede İHA ve SİHA alanında da üstün güç konumuna geldi.
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Tahran, İRNA- İran Genelkurmay Başkanı yüzlerce metre Yerin altında inşa edilen gizli İHA ve SİHA üssünü ziyaret etti. İran SİHA konusunda da bölgede üstün güç konumuna geldi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin İran’ın yer altında bulunan gizli İHA ve SİHA merkezlerinden birini ziyaret ettiğini duyurdu.
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