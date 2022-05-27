Devrim Muhafızları Fars Körfezinde Yunanistan’a Ait 2 Petrol Tankerine El koydu

İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları bugün (Cuma) Fars körfezinde yasaları ihlal etmesinden ötürü Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı bir bildiride “Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri kolu Yunanistan’a ait 2 petrol tankerini kuralları ihlal etmelerinden ötürü Fars Körfezi sularında durdurup onlara el koydu.” ifadelerini kullandı.
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Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Fars Körfezinde Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları bugün (Cuma) Fars körfezinde yasaları ihlal etmesinden ötürü Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.
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