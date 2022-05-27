27 May 2022 21:09
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Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Bölümü

Devrim Muhafızları Fars Körfezinde Yunanistan’a Ait 2 Petrol Tankerine El koydu

Devrim Muhafızları Fars Körfezinde Yunanistan’a Ait 2 Petrol Tankerine El koydu

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Fars Körfezinde Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları bugün (Cuma) Fars körfezinde yasaları ihlal etmesinden ötürü Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı bir bildiride “Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri kolu Yunanistan’a ait 2 petrol tankerini kuralları ihlal etmelerinden ötürü Fars Körfezi sularında durdurup onlara el koydu.” ifadelerini kullandı.


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